Ugas lakah Pacquiao a tlâwm

Manny Pacquiao chu kum hnih hnuah boxing ring chhung a luh lehna hmasa berah nimin khan Cuban boxer Yordenis Ugas lakah unanimous decision-in a tlawm a, Ugas chuan WBA (Super) welterweight title a hum thei

ta a ni.



T-Arena-a inhnekah hian Kum 35 mi Ugas hi weight division pariat-a champion tawh, kum 42 mi, Pacquiao lakah hian a chungnung zawk a, Judge pathumte pawhin 115-113, 116-112 & 116-112-in an chaktir vek a ni.



A tirah Pacquiao hi Errol Spence Jr. hmachhawn tur a ni zawk a, mahse

Spence hi a inhliam avangin a inhnukdawk a, tun thla ni 10 mai khan Ugas hi Spence aiawh tur a lakluh a ni.

Pacquiao hian kum 2019 July thla khan WBA welterweight title bout-ah Keith Thurman a hneh a, Ugas a hneh loh hi Thurman a hmachhawn hnu a a inhnek leh hmasak ber a ni.



Ugas laka a tlawm hnuah Pacquiao chuan boxing chawlhsan a tum tawh em tih zawhna chu, “Ka hre rih lo, ka chawl hahdam phawt anga thutlukna ka siam chauh ang,” a ti.

Ugas title kawl lai, WBA super Welterweight title hi Pacquiao chuan a kalsan a, he title chang tur hian 2020 September khan Abel Ramos a hneh a ni.



Pacquiao hian a professional boxing career-ah vawi 62 ngawt hnehna chang tawhin, vawi 8 a tlawm ta a, vawi 2 draw a nei bawk. Ugas hian fight 31 a neih tawhah vawi 27 hnehna chang tawhin, vawi 4 a tlawm ve tawh thung a ni.

Like this: Like Loading...