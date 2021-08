Vaccine lak tamah Mizoram pasarihna ni mek

India ram UT leh state hrang hrang Covid vaccine la zat tam lamah tun dinhmunah Mizoram pasarihna a ni mek a. Tun thla tur thleng khan hri danna dawng tawh mi 828867 an awm.

Nimina SAD Conference hall-a thu thar thehdarhtute nena inkhawmnaah National Health Mission Director Dr Eric Zomawia chuan a sawi danin, kum 2020 electoral roll aṭanga chhutin kumin tir aṭanga vaccine pek chhuah ṭan tir aṭanga August 1, 2021 thleng khan Mizoram pumah kum 18 chung lam Covid-19 vaccine la thei zat chu 775106 awmin, vaccine pek tawh zat hi 828867 a ni a. He’ng zingah dose khatna la tawh mi 630599 niin, dose khatna la tawh aṭanga chhutin second dose la tawh hi zaa 31.4 niin, mi 198268 an ni.

Mizoram vaccine la thei zawng zawng chhutin zaa 81.4% pek an ni tawh a. District hrang hranga vaccine pek chhuah tawh dan chu Aizawl west district-ah 103% a ni a. Hemi chungchang hi sawi fiahin national health mission Eric Zomawia chuan, “Sikul naupang, district hrang aṭanga rawn awm te, ram pawn lam mi hnathawka awm te, voter ID pawh nei lem lo hri danna pek theih dan awm si te leh mi dang dang an tam avangin, pek zat hi a sang a ni,” a ti.

Aizawl East-ah zaa 98, Serchhip district-ah zaa 84, Lunglei district (Hnahthial huamin)-ah zaa 80, Siaha district-ah zaa 78, Champhai district (Khawzawl huamin) zaa 76, Kolasib zaa 73, Mamit zaa 61, Lawngtlai-ah zaa 44 an awm thung.

July 30, 2021 thleng khan nu naupai zingah vaccine la 3,013 an awm tawh bawk.

Tun dinhmunah vaccine neihsa hi 405810 awm mekin, vawiin lamah te pawh lo thlen belh beisei a ni.

Dr Eric Zomawia chuan India rama UT leh state hrang hranga Covid vaccine la zat tam lamah Mizoram chu pasarihna a nih mek thu a sawi a. Ram chhungah quarantine te, containment area-a puan lai te an awm avangin vaccine inpek tam hleihtheih loh a nih thu a sawi a. Vaccine la duh lo ve hrim hrim an awm thu sawiin, “A zat chiah hriat theih ni lo mah se, an tam lutuk lem lo,” a ti.

Like this: Like Loading...