Vengchung VLTF kutah Buhfai pe

Tunhnaiah Serchhip Vengchung huamchhunga mi engemawzatten Covid-19 hri an kai avangin chhungkaw ṭhahnem tak eizawnna kawnga chhuak thei lova inkhung hran ngaiin an awm mek a, hei vang hian Serchhip Health Staff Welfare chuan chhungkaw harsa zualte hnena sem turin nimin khan VLTF kutah Buhfai bag 11 an hlan a, thilpek hi Vengchung VLTF Chair-man leh khawtlang hruai-tuten an dawngsawng a ni. Pathianni pawh khan Sub-Hqrs YMA hruaituten Serchhip Vengchung VLTF te hnenah buhfai bag 6 an lo pe tawh bawk a ni.

