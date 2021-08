Villa-in Danny Ings an lalût

Aston Villa chuan England striker Danny Ings chu Southampton aṭangin £25m-in an lalut a, kum 3 daih contract an ziakpui.

Kum 29 mi, Ings hi kumin nipuia Villa player lakluh palina a ni a, a hmaah hian Leon Bailey, Emiliano Buendia leh Ashley Young-te an lo lalut tawh a ni.

Ings hian kum 2018 khan Liverpool aṭangin Southampton hi a zawm a, game 100 khel hmangin goal 46 a thun a, kumin hi Southampton-a a contract tawp kum a ni a, St Mary hian an player zinga hlawh hnem ber ni turin kum 4 daih contract thar zawrh mahse level sang zawka khelh a duh vangin a hnawl a ni.

Hetihlai hian Southampton boss Ralph Hasenhuttl chuan Ings an hralhna pawisa chu squad thuam ṭhat nan an hmang thei dawn tih a sawi a ni.

