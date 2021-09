E.Lungdar – Khawzawl 132kV line siam meka electric hruipui hnaiha awm in sak mek ṭhiat

Mizoram khawchhak tlangdungin power an dawn kawnga harsatna awm ṭhinte sutkian a nih theihna turin tunah hian Bukpui, Serchhip aṭangin East Lungdar to Khawzawl 132 kV Line kaltlangin Khawzawl thleng power lakluh tumin hmalak mek a ni a, ni 28.9.2021 hian enchhinna test charge neih tum a ni a. Inpuahchahna kalpui mekah electric hruipui hnaih leh dinhmun hlauhawma awm thei a ngaih Sialhawk Dinthar Venga l Vanlalniliana In sak mek chu 132 kV Line a hnaih avangin nimin chhun khan ṭhiah a ni.



In sak mek hian 132 kV Line a hnaih lutuk avangin chhiatna thleng thei reng a ni tih Power & Electricity Department Khawzawl chuan Khawzawl DC hnenah an thlen a, report bawhzuiin Khawzawl District Disaster Management Authority chuan Disaster Management Act, 2005 tlawhchhanin In ṭhiat turin thutlukna a siam ta a ni.

In ṭhiahsak tak Vanlalniliana ṭanpui nan hian K. Duhsanga Sr. EE, Khawzawl Power Division chuan ṭanpuina pawisafai a pek bakah, Khawzawl DC Office pawhin SDRF kaltlangin ṭanpuina pawisafai an pe bawk a ni.



K. Duhsanga, Sr. EE, Khawzawl Power Division chuan September ni 28, 2021 hian East Lungdar-Khawzawl 132 kV Line test charge neih a ni dawn tih sawiin, a hlawhtlin theih chuan Khawzawl, Champhai leh Saitual District-te tan hmun hnih aṭangin power lakluhna a awm theih tawh dawn thu a sawi bawk.



Ni 28.9.2021 hian Khawzawl to E.Lungdar 132 kV line Test Charge a nih dawn avangin hemi hun chhung hian he line-in a kaltlang khua E.Lungdar, Biate, Sialhawk, Khawhai, Chalrang, Chawngtlai leh Khawzawl khaw mipute chu tower leh line hnaiha awm lo tur leh line khawih phak thing/mau kit lo turin Khawzawl Power Division chuan a ngenin a hriattir a. Hemi hun chhunga spark emaw thawm danglam hria an awm chuan SDO/JE (Phone No.9862382628/8731889015) te hnenah hriatir vat tur a ni ang.

September ni 22, 2021 chawhnu khan E.Lungdar 132 kV Sub-station chu hlawhtling taka 132 kV level a test charge a lo ni tawh a, power transformer pawh commission nghal a ni bawk.



Nimina in ṭhiahnaah hian James Lalnithanga, SDO (Sadar), K. Duhsanga, Sr. EE, Khawzawl Power Division, P&E thawktute, 2nd IR Bn, Khawzawl hnuaia State Disaster Response Force-te, Khawzawl DC Disaster Branch hnuaia Quick Response Team-te leh Sialhawk Advisory Board-in hnatlang a kohte an tel a ni.