IAS nih tum mi 100-te tan Mizoramah sawrkarin coaching class a kalpui dawn

Nimin (24.9.2021) khan Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanlalṭanpuia chuan IAS Aspirants te tana Mizoram chhunga Coaching Class kalpui dan tur a puang a. He programme hi Mega IAS Scholarship for 100 IAS Aspirants of Mizoram ti a hming vuahin kalpui a ni dawn a. Hybrid Coaching Class hmanga kalpui tum a ni.



MYC chuan ALS Satellite Education Pvt. Ltd nen thawhhona thuthlung ziak in ALS-a an National Sales Head, Prateek Bhattacharya chuan ALS aiawha hming a ziak a ni.



He programme hnuaiah hian IAS nih tum mi 100-te exam kaltlanga thlan chhuah an ni ang a, Aizawl, Lunglei, Siaha leh Kolasib Centres ah te Class hi kalpui a ni ang.



Selection Exam hi Aizawl, Lunglei, Siaha leh Kolasib Centre-ah te neih a ni ang a, exam tur te chuan Online registration an tih a ngai dawn a, QR Code pek chhuah turah awlsam takin registration hi tih theih a ni ang. Online registration hi October ni 1 atangin ni 25, 2021 thlenga tih theih a ni ang a, exam chu October ni 30, 2021 ah neih tum a ni.



Online Registration tihna tur link hi reilo teah chhawpchhuah a ni ang.



He programme hnuaia senso tur hi MYC in cheng nuai 60.00 a tum ang a, ALS lam hian an CSR initiative atangin a bak cheng nuai 34.00 chu an tum thung dawn a ni a. December ni 1, 2021-ah class ṭan tura beisei ani.



Hemi bakah hian Mizoram Youth Commission chuan Super IAS 40 programme hnuaiah Delhi hmunah mi 40, full sponsorship pein tirhthlak leh a tum bawk a, a kimchang chu la puanchhuah leh tur a ni.



Nimina hmalak tum dan puanchhuahna ah hian Dr Vanlaltanpuia, MLA Chairman MYC chuan Zoramthanga Chief Minister ṭhahnemngaihnaah lawmthu a sawi bawk.