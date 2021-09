Green technology hmanga PMGSY kawng siam mek pahnih tlawh

Nimin (23.9.2021) khan Er. Lalrinawma, Deputy Speaker chuan Green Technology hmanga siam PMGSY kawng pahnih Kanghmun South leh Neihloh khaw inkar kawng leh Sialsuk leh Sailam inkar kawngte a tlawh a, khawtlang aiawhte nena heng kawng thar chungchang sawihona an nei nghal.

Er. Lalrinawma hian Neihloh kawng tlawh hmasain, Neihloh Community Hall a inkhawm buatsaihah thu sawiin, kan hmuh ve phak chin maiah pawh sik leh sa awm dan a danglam nasa hle a, a chhan erawh tam tak a awm thei ang. Hmasawnna hnathawh pawimawh tak takte ngei pawhin a lehlamah kan ramngaw, nungcha leh sik leh saah te nghawng ṭha lo a nei thei ṭhin a. Green Technology-in min tumpui ber chu chung hmasawnna hnathawhten kan sik leh sa leh nungchate a tlem thei ang bera a nghawng theih nana ruahmanna a ni a, kan mamawh em em thil a ni. Chutiang dan hmanga hmalakna rah duhawm tak vawiinah hmuh theiha kan nei ta hi a lawmawm hle a. A chhawrtu mipuite pawhin duat taka lo enkawl a, tlo taka lo hman tum tlat turin ka ngen che u a ni, a ti. Kan ram leilung, nungcha, sik leh sa leh nihphungte hi duat taka an enkawla, kan venhim a tul tak zet a ni, a ti bawk.

Er. Lalrinawma’n thu a sawi zawh hian khawtlang mipui aiawhte nen kawng chungchanga inkawmhona neih chhunzawm a ni.

Neihloh khuaa inkawmna hun hi Er.Bowman, CE, Roads in kaihhruaiin, Er. Vanlalzuala Chenkual in Green Technology hmanga PMGSY kawng an laih dan sawifiahna a nei a. Green Technology Road Construction in a tum ber chu engmah chhuang khu lova kawng siam a ni a, leilung hausakna leh nungchate tichereu lo thei ang bera kawng laih leh siam te a ni tiin Green Technology hi a sawifiah a ni. Sawrkar laipui chuan kalphung thar duangin State sawrkar tinten kumtina kawng an siam tur hmachhawp za zela 15 chu he technology hmanga thawh tawh tur a ni thu a tarlang bawk.

Inkhawm kaihruaitu Er. Bowman chuan, central lama thuneituten PMGSY Green Technology hmanga siam te chu Azadi Ka Amrit Mahotsav denchhena tlawha, a chhawrtu mipuite nena sawihona hunte pawh buatsaih tura ruahmanna an siam angin vawiinah hetiang hun hi an buatsaih tih a tarlang a. Neihloh khuaa hun an hman zawhah hian Sailam khuaah pawh an buatsaih dawn tih a tarlang bawk.

Tun thlengin Mizoramah PMGSY thawhkhatna hmangin kawng hmun 351 ah 4482.732 kms a thui siam a ni a, Thawhhnihnaah khaw kawng paruk, 194.250 kms a thui siam ani bawk a, thawh thumna hi hun rei vak lovah kalpui tan theih beisei a ni.

Nimina Deputy Speaker in a tlawh Kanghmun S – Neihloh inkar hi 9.85 kms a thui niin cheng nuai 1610.25 senga thawh a ni a. Sialsuk – Sailam hi 10.5 kms a thui niin, cheng nuai 770.76 senga thawh a ni a, heng kawngte hi Granular Sub Base (GSB) 125mm a chhah chunga 100mm Panelled Cement Concrete chhun an ni. State chhunga he Green Technology hmanga PMGSY kawng siam tawh chin chu Cold Mix hmangin 83.46 kms, Cell Filled Concrete hmangin 180.12 kms leh Paneled Cement Concrete hmangin 779.84 kms a ni.

Deputy Speaker hi Amol Srivastava, IAS, SDO, Thenzawl leh PWD official pawimawh engemawzatin an ṭawiawm a ni.