Union Power Minister hova central scheme thar sawihonaah P&E minister thusawina hun pek a ni

Ningani (23.09.2021) khan Union Power Minister Raj Kumar Singh hovin India ram State hrang hrang Power changtu Minister-te Central Scheme thar Revamped Distribution Sector Scheme chungchangah Video Conference neih a ni a, He hunah hian Power & Electricity Minister R. Lalzirliana pawh thusawina hun pek a ni.

R.Lalzirliana chuan Revamped Distribution Sector Scheme chu Mizoram chauh nilo Northeast state dang te pawhin hma an sawnpui a rin thu leh, Grant Support for Distribution System Infrastructure Work behchhana Mizoram in 90% grant support a nei chu lawmawm a tih thu a sawi a. He Scheme hnuaia hnathawh tur langsar tak, Consumer meter zawng zawng Prepaid Smart Meter-a thlak vek tur chungchangah Minister chuan Mizoram chu Special Category hnuaiah central sawrkar in a kalpui tum dana grant support atan 22.5 % emaw ₹1350/- emaw chu Mizoram tana tlem thu sawiin, a lo berah grant support 80% emaw ₹2999/- per meter emaw central sawrkarin a tumsak turin a ngen a, Covid-19 avangin eizawnna tam takin a tawrh thu a tarlang bawk a. Mizoram sawrkar chuan Action Plan and Detailed Project (DPR) a buatsaih mek thu leh Distribution Reforms Committee (DRC) din a nih tawh thu central ministry hnenah hian a thlen a ni.



Meeting-ah hian Distribution Network tih changtlun leh a theih chinah chuan Aerial Bunched cable hmandan tur te sawi ho a nih bakah Scheme hi bultan a nih theih anih chuan Mizoram tan hmasawnna nasa tak a thlen thei a ni, tih tarlan a ni.