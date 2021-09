Mizoram Fisheries Amendment Act 2016 hnuaiah dan bawhchhiaa sangha mantu mi 7 hremna pe tawh

Serchhip District chhungah The Mizoram Fisheries Amendment Act, 2016 bawhchhia mi 7-te hremna pek an ni tawh.

Serchhip District-a The Mizoram Fisheries Amendment Act, 2016 bawhchhia hremna pek tawhte hi – ni 5.6.2021-a Tlawng lui, Thenzawla Dynamo-a sangha mantu Thenzawl mi pakhat chu Court-in thiam loh chantirin Rs.500/- chawitir a ni a, hemi ni veka Tlawng lui, Thenzawla Lenkhang hmanga sangha mantu Thenzawl mi pahnih chu Rs.1000/- chawitir an ni bawk.

Hei bakah hian ni 2.8.2021-a kum 2015-a a sangha bomb lai Youtube-a upload-tu Chhingchhip khua chu Rs.1,000/- chawitir niin, ni 31.5.2021-a Tuihnial lui, Thenzawl hraitu Chanmari veng mi 3-te chu Court-in thiam loh a chantir hnuah Rs.10,000/- chawitir an ni bawk.