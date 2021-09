Raltlan an lo luh belh zel

Myanmar aṭanga Mizorama raltlan chu an pung zel.

Tuipuiral Group YMA huamchhungah raltlan hmasa mi 1,441 awm mekin lut thar mi 896 an awm a, an vaiin mi 2,347 Tuipuiral huamchhungah raltlan an kawl mek tih Tuipuiral Group YMA President MC Lalramenga chuan a sawi.



Heng raltlante tan hian anmahni lo quarantine na tur hmun a awm tawh loh avangin Bialtu MLA Ramthanmawia ṭanpuina leh mi inphal NGO, Kohhran leh Mimalte tanpuina nen relief camp leh quarantine Centre sak chhunzawm zel a ni.



Khaw 12 – Zawlsei, Farkawn, Vaphai, Khuangthing, Dungtlang, Thekte, Thekpui, Leithum, Sesih, Sazep, Khuangleng leh Vanzauah te raltante awmna tur sak mek a ni a. Heng bakah hian, Tuipuiral khawtinte chu raltlan mikhual turin an in buatsaih mek bawk. Khaw thenkhatte chuan an khaw raltlante tan mutbu, bungbel, tuah thing, thuamhnaw leh buhfaite an thawhkhawm nasa tawh hle bawk a ni.



Hetihlaihian Lawngtlai East bialtu MLA H.Biakzaua chu Sangauah kalin refugee camp samektu hnatlangte ṭanpuina atan Sangau Joint VC hnenah ₹20,000 leh Silpaulin 24 a hlan a. Sangau PHC Medical officer Dr. Noel Lalremruata hnenah PPE set leh Mask ṭhahnem tak a hlan bawk.



Nimin vek khan Sangau khawchhung a Sangau-I leh Sangau-II VC leh NGO techuan khawtlang huap hnatlang ko in Myanmar Refugee Camp tur an sa bawk a. He refugee camp sakhna tlangah hian Sangau khaw pumpui ah mi 500 vel an chhuak khawm a ni. Tun dinhmun ah Sangau I, II, III leh IV huamchhungah refugee chhungkaw 112 member 501 an awm mek a, hengbakah hian Sangau khawchhung ah Refugee Home Quarantine lai 100 chuang an awm mek bawk.



Lai Women Associa tiin Sangau-I Zion Branch tepawhin Sangau a Myanmar raltlanawmte tan Bungbel, Thuamhnaw leh Puanthuah mi tlawmngaite hnen atanga khawnkhawmin heng an bungbel, Thuamhnaw leh Puanthuah khawnkhawmte hi raltlan harsazual silhfen, puanthuah leh bungbel neite te hnenah an semchhuak dawn a ni.

Sangau-I VC te chuan raltlante awmna tur chakkhai, Mau leh Ruate hi Darzorama mi satin Motor in an phur a, Phal taka refugee te tana an ram Mau leh Ruate a thlawna hmantirtu Darzo khawtlang hruaitute leh mipuite chungah an lawm hle niin an sawi bawk.



Sangau khawtlang chuan tun dinhmun ah raltlan Home quarantine na tur hi mi za chuangfe leng an buatsaih lawk tawh a, heng bakah hian refugee za tel awm theihna tur buatsaih tawhin an la buatsaih chhunzawm zel bawk a ni.