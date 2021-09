Sample test runpui (mass testing) neih mekah hri kai 2917 hmuhchhuak tawh

Dr Pachuau Lalmalsawma, State Nodal Officer & Spokesperson for COVID-19 chuan IDSP, H&FW in Aizawl leh a chhehvela sample test runpui (mass testing) an kalpui mekah sample 97372 an test tawh thu leh positive 2917 an hmuhchhuah tawh thu a sawi a, test tawh zawng zawng zinga 2.99% an ni.

Dr Pachuau Lalmalsawma chuan a bik taka mipui nawlpui COVID-19 Testing hi sawrkar inhawnna leh ruahmanna fel tak bakah kil tin aṭanga ṭula hriatna avanga kalpui a ni tih sawiin, a hautakna chu awm bawk mahse a hlawkna hi mass testing neihna hmun apiangah hmuhchhuah a ni, a ti a.

Tun dinhmunah AMC area a veng 62 leh AMC area pawn lamah khaw 13, a vaiin veng/khua 75 ah sample test runpui hi neih a ni tawh tih sawiin Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan mass testing tangkaina chu heng mi 2917 te hi a hranpa a in test lem lo turte an ni ber a; hmuhchhuah ni ta lo se Positive nih inhre miah lovin zalen takin lo thehdarh ta se, tun ai hian kan dinhmun hi a chhe leh zual dawn a ni, a ti a. Sorkar Laipui lam atangin state tinte COVID-19 Test tam tura infuih leh ngenna dawn a ni thin a, mipui nawlpuia Test neih tamna hmunah Negative tam tak hmuhchhuah a nih thin avangin Positive rate pawhin a tlakhniam phah a; khawtlang dinhmun a tilang thin bawk tih a sawi a ni.

Mass Testing Negative-te khuahkhirh an nih loh vanga hri darh anga sawi a awm tih sawiin, Mass Testing hi neih ni ta lo se veng leh khaw hrang hranga Positive hmuhchhuah mi 3000 deuh thawte hian zalen takin an thehdarh zawk ngei ang tih sawiin, Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan Mass Testing neih a nih avangin anni hi dah hran nghal niin, an contact, kai palh theiha awm ho, Negative-te thlenga Quarantine a an awm leh test an ni chho zel hi hi a hlawk hle zawk a ni, a ti.

Mass Testing hi thawk leh khata veng leh khua a COVID-19 rehna damdawi a ni kher lo tih sawiin, a ziaawmna tura hmalakna bul tanna chauh a ni tih a sawi bawk.