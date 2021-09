US Open khelh mekah champion tura rinkai ber zinga mi Novak Djokovic chuan awlsam takin second round a thleng.

Djokovic-a’n first round-a a hmachhawn Danish qualifier Holger Rune hi third set aṭangin a taksaah nâ a nei ṭan a, Grand Slam a khelh hmasak berah hian Tennis player ropui lakah kum 18 mi, Rune hi 6-1, 6-7 (5-7), 6-2, 6-1-in a tlawm ta a ni.

German fourth seed Alexandre Zverev pawhin second round thleng turin straight-set-in Sam Querrey chu 6-4, 7-5, 6-2-in a hneh a, Zverev hian Tokyo-a Olympic gold medal a lak hnuah a Grand Slam title hmasa ber tur lâk a tum mek a, ani hi Djokovic tan pawha hnawksak ber tura ngaih a ni a, kum khata Grand Slam title zawng zawng lak tum mek, Djokovic hi Zverev hian Tokyo semi-final-ah a lo hneh tawh a ni.

Inkhel dangah seventh seed Denis Shapovalov chuan 6-2, 6-2, 6-3-a Federico Delbonis hnehin second round a thleng a, sixth seed Matteo Berrettini pawhin straight set, 7-6 (7-5), 7-6 (9-7), 6-3-a Jeremy Chardy hnehin second round a lut bawk.

2014 runner-up Kei Nishikori pawhin second round thlengin, 27th seed David Goffin hnehtu Mackenzie McDonald a hmachhawn leh dawn a, hetihlai hian 25th seed Karen Khachanov chuan first round a paltlang zo lova, Polish 10th seed Hubert Hurkacz, Italian 13th seed Jannik Sinner leh 17th seed Gael Monfils-te pawhin second round an thleng bawk.