Serchhip-a DIET Hostel sak meka Sub-Hqrs. YMA ngaimawh lai Contractor-in siamtha leh mek

Serchhip DIET Hostel Building sak lai mek chu Sub-Hqrs YMA hnuaia Vigilance & Monitoring Committee-in an enfiah hnuah, hna thawh ṭha tâwk lo nia an ngaihte chu Contractor-ten an siamṭha leh mek.

Serchhip DIET Hostel Building sak hna, Serchhip Chanmari Vengthara Elite Consultancy Firm-ten an thawh mek chu a ban leh Slab chhûn dan chungchangah duhthusam tâwk lo lai a awm nia sawi a awm avangin Sub. Hqrs YMA, Vigilance Committee chuan September ni 3, 2021, Zirtawpni khan a hmunah kal chilhin an en a, he hunah hian Aizawl lam aṭangin Elite Consultancy Firm hotute leh an aiawha hna enkawltu J.Ramthianghlima te, Department lam aiawha he hna viltu JE-te an awm bawk a, anniho nen hian he Hostel Building sak mek hi enho a ni a. He hna thawh kal lai meka hna thawh ṭha tawk lo nia an ngaih laite YMA hruaitute chuan sawiin, Slab an lo chhûn tawh ṭhenkhatah-te rawra aia GSB hman a ni chu danah phal a nih leh nih loh thuneitute chu zawtin, he Hostel Building hi a sak dan tur ruahmansa ang taka sak a nih theih ngei an duh thute an sawi bawk a, Contractor lam chuan inhawng takin YMA lamin an ngaimawh lai leh an duh dan an sawite chu an hriatthiam thu leh a ṭul anga an lo enpui zel tur thu an sawi a ni.

Nimin (September ni 10, 2021) khan Sub Hqrs YMA, Vigilance & Monitoring Committee chuan he Hostel Building sak lai mek hi an tlawh leh a, Slab chhûn tawh, GSB an lo hman tawh chu chhut chhiattir leh mek niin, Slab chhûnna tura Iron Rod an phiar tawhsate pawh phiar ṭhat leh a ni a, Sub-Hqrs, YMA VIgilance & Monitoring Committee-in an duhthusam tâwk lo pakhat, a ban puite pawh siamṭhat leh vek a ni tih an va hmu a ni.

Sub. Hqs. YMA Vigilance&Monitoring Committee chuan DIET Hostel Building satuten an ngenna ngai pawimawha an hna thawh ṭha tâwk lo lai nia an hriat, tiṭha leh tura an ngente an siamṭha leh thei chu lawmawm an tih thu an sawi a ni.