Myanmar sawrkar sipai leh mipui sipaite inkah nasat vangin raltlan lo lut thar an pung zel

Myanmar sawrkar sipai leh mipui sipaite nasa zawka an inkah leh tak avangin sahimna zawnga Mizoram a rawn lut thar leh an pung zel.

Tuipuiral Group YMA Secretary Challianngura sawi danin tunah hian raltlan awmsa leh rawn luh belh mekte nen mi 1623 an awm a, Tuipuiral huamchhung khaw hrang hrang 20-ah dah mek an ni a, tunah hian Tiau lui chhak lawk Falam leh a chhehvelah inkahna a thlen nasat avanga sahimna zawnga rawnluh tum an tam avangin quarantine-na hmun turah harsatna an tawk nasa hle tawh a. Tuipuiral group YMA chuan raltlante awmna tur hian khaw hrang hrang khawtlang hruaitute an biak thu a sawi bawk.

Ramthanmawia, East Tuipui bialtu MLA Bamboo link road Vice Chairman chuan a bial chhunga raltlan an pun belh zel avangin theihtawpin hma a la chho mek zel a, raltlante awmna Relief Camp sakna tur hmanrua ṭul leh pawimawhte bial chhungah a rang lama thawn luh a tum thu a sawi a ni.

Hetihlai hian Hnahthial District huamchhung Thingsai khawpiah lawk, Burma ram chhung Lunglerh khuaa Burma Sipai camp chu Burma Hel Pawl CNF-ten an bei nia sawi a ni a, hemi chhan lêt nan hian Burma sipaite chuan Jet fighter leh Helicopter-te hmanga hel pawlte hi beiin an chhang let a, he tharum thawhna hi Thingsai khua aṭang pawhin a hmuh theih a, Thingsaia Police duty pakhat chuan Thlawhna thlawk laite pawh a hmuh theih vek tih a sawi a, Phone signal ṭhat loh vangin thuchiang tak an la hre thei bik lo tih sawiin, CNF mi hliam tuar an awm nuala a hriat thu a sawi a, Thingsai khuaah pawh hian Burma raltlan engemawzah an awm mek a ni.

Nimin vek khan Lunglei Steering Committee for Myanmar chuan khawchhak tlangdunga Myanmar raltlan a awmte tlawhin khawchhak tlangdung Tuipui ‘D’, Khawhri leh Tarphoahte Myanmar raltlan ṭanpuina pe-in an kal chhuak a, Buhfai bag 27, Dal bag 6, Tel case 3, silpaulin leh thawmhnawte an pe a ni.

Report-a a landanin, Tarpho-ah hian chhungkaw 32 -35 inkar vel an awm a, Khawhri-ah chhungkua 24, Phairuangkai-ah chhungkua 3, Tuipui D-ah mi 26, Cherhlun khuaaah raltlan 53 an awm a, a hranpaa Camp siamsak an ni a, heta awm hi chhungkaw 4 niin, Member 17 an ni a, a bak zawng hi chhungte bel a awm an ni.

Tanpuina pe hian Steering Committee for Myanmar, Lunglei atangin Pu K. Lalawmpuia Vice chairman hovin member mi 5 an kal a ni.