Serchhip leh Thenzawlah SADS-in ruihhlo engemawzat an man

Serchhip Sub. Hqs. YMA hnuaia Anti Drug Squad (SADS) chuan nimin (20.9.2021) khan Serchhip leh Thenzawlah ruihhlo, No. 4 ṭhahnem tak an man.

Sub. Hqs. YMA Anti Drug Squad hian an thudawn bawhzuiin Serchhip Dinthar vengah nimin khan Heroin No. 4 Cane 2 an man a, ruihhlo an mansakte thu an zawhfiahna aṭangin, Dinthar Vengah bawk hian heng miten ruihhlo an laknate hnen aṭangin ruihhlo dang leh a kawltute an man zui leh a.

Heng an mi mante hian ruihhlo hi Thenzawl aṭanga an lak nia an sawi angin Thenzawlah kalpui nghalin, Thenzawlah hian Serchhip aṭanga No. 4 laa kal midang pawh an man belh leh a, ruihhlo an mansakten an lâkna hmunpui nia an sawi ber chu pan nghalin, ruihhlo neituten an dahna hmun sawn an lo tum mek chu nangchingin bottle chanve aia tam an man sak leh nghal bawk a ni.

He’ng bâkah hian, Thenzawl UPC Mual-ah Damdawi (ruihhlo) kawl an awm ngei nia hriain rang takin an bawhzui leh nghal a, hetah hian damdawi tlêm an man leh a, a tam zawk erawh chu a kawltuin tlanchhiatpuiin a paih bo hman a ni.

SADS hruaitute chuan an hmalaknaa tlawmngaia thawk chhuak te, ram leh hnam, kan khawtlang hmakhawngaia mahni lirthei thawhchhuahpuitu te hnenah lawmthu an sawi a, Mizo ṭhalaite nun ei chhe mektu ruihhlo dona leh a tihremna kawnga theihtawp chhuaha ṭan tlán a ṭul tih sawiin, ruihhlo leh a kaihhnawih thil chi hrang hrang dona kawnga ṭangrual zel turin mipui te an sâwm bawk a ni.