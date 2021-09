Vawk talh leh zawrh khapna thupek tichhuak

Serchhip District Magistrate Lalmuansanga Ralte chuan Serchhip District chhung khaw ṭhenkhatah vawk talh leh zawrh khapna thupek a tichhuak.

Serchhip District Magistrate chuan thupek a tihchhuahah chuan Chhingchhip Mualpui, Hriangtlang, Zote South, Serchhip khaw pumpui leh Thenzawl Town pumpui chhungah Vawk dam leh dam lo talh leh zawrh khap tlat a ni tih a tarlang a, heng khuaahte hian Vawk, Vawksa leh Vawksa aṭanga thilsiam reng reng zawrh, lakluh leh lakchhuah khap tlat a nih thu a tarlang a, Vawk thi an awmin, AH & Vety Department mithiamte rawn chunga tihral tur a nih thu a tarlang bawk.

He thupek hian Order chhuah anih (ni 17 September, 2021) aṭanga thla 2 (two months) chhung a huam tur thu leh thupek zawm lo chu Sec 180 IPC dan hmangin hrem theih an nih thu a tarlang bawk.