US Open-ah British tleirawl Raducanu a champion ta

US Open hmeichhe singles final chu nimin khan khelh niin, British tleirawl, Emma Raducanu chuan Canadian tleirawl Leylah Fernandez chu 6-4, 6-3-a hnehin a champion ta.

Kum 18 mi lek, Raducanu hian a vawi khatna atana Grand Slam title a lakna turah hian a che ropui hle a, record thar pawh a siam nual a ni.

First round-a a inlan hma hian qualifying match 3 a khel phawt a, qualifying aṭanga final thleng hian set khat mah hloh lovin a champion a, kum 2014-a Serena Williams hnua set khat mah hloh lova US Open-a hmeichhe champion leh thei hmasa ber a nih bakah Open Era-a qualifier zinga Grand Slam title la thei hmasa ber a nih bawk a ni.

Raducanu hi British zinga Grand Slam title la thei naupang ber a ni a, kum 2004-a Maria Sharapova hnua Grand Slam champion thei naupang ber a nih bakah kum 44 chhunga British hmeichhe zinga major tournament-a champion thei hmasa ber a ni a, kum 1968-a Virginia Wade-i’n Flushing Meadows-a title lak hnua British hmeichhe zinga he hmuna title leh thei hmasa ber a ni ta bawk a ni. Kum 1968-a he hmuna title lo la tawh, Virginia Wade hian Radcanu inkhel hi a hmunah a en nghe nghe a, Radacanu chuan an inkhelh zawhah British Tennis player ropui Virginia Wade leh Tim Henman-te chu British icons an nih thu leh an hnung zui tura hniak an hnutchhiahte a zui theih a beisei thu a sawi a ni.

Raducanu hian a champion avang hian prize moey Pound maktaduai 1.8 a hum haw thei dawn a, naktuk, Thawhṭannia ranking tihchhuah thar turah world ranking-ah 23-naah a kai chho dawn a, British number one a ni nghal dawn bawk a ni.

Raducanu champion kal kawng:

Qualifier:

Aug 25: B.Schoofs 6-1, 6-2

Aug 26: M.Bolkvadze 6-3, 7-5

Aug 27: M.Sherif 6-1, 6-4

First Round:

Aug 31: S.Vogele 6-2, 6-3

Second Round:

Sep 2: S.Zhang 6-2, 6-4

Third Round:

Sep 5: S.Sorribes Tormo 6-0, 6-1

Round of 16:

Sep 7: S.Rogers 6-2, 6-1

Quarterfinal:

Sep 8: (11) B.Bencic 6-3, 6-4

Semi-final:

Sep 10: (17) M.Sakkari 6-1, 6-4

Final:

Sep 12: L.Fernandez 6-4, 6-3

Final-a chak zo ta lo, Fernandez pawh hi kum 19 mi chauh a la ni a, tun ṭumah hian chak zo lo mahse tennis player ropui tak ni thei turin a ṭha tawk tih a chiang a, kumin US Open final a thlenna kawngah hian seeded top 5 huang chhunga mi 3 ngawt a hneh a, world number 73 hian defending champion Naomi Osaka, second-ranked Aryna Sabalenka and fifth-ranked Elina Svitolina-te bakah Grand slam title pathum lo chawi tawh Angelique Kerber-te paltlangin final hi a lut a ni.

Fernandez final kal kawng:

First Round:

Aug 30: A Konjuh 7-6 (7-3), 6-2

Second Round:

Sep 1: K.Kanepi 7-5, 7-5

Third Round:

Sep 1: (3) N.Osaka 7-5, 6-7 (2-7), 6-4

Round of 16:

Sep 6: (16) A.Kerber 4-6, 7-6 (7-5), 6-2

Quarterfinal:

Sep 8: (5) E.Svitolina 6-3, 3-6, 7-6 (7-5)

Semi-final:

Sep 10: (2) A. Sabalenka 7-6 (7-3), 4-6, 6-4