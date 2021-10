Anthurium festival hman dan tur kimchang duang

Anthurium Festival Programme Committee, October ni 11-a ṭhukhawm chuan kumin October 28 leh 29 zana TV leh internet kaltlanga live-a pek chhuah tur Anthurium Festival 2021 hman dan tur kimchang an duang a, Organising Committee-in a lo rel tawh angin hripui leng vangin he Festival hi mipui nawlpui nen hman rem lo mahse, a duh apiang chhim theih turin TV leh internet kaltlanga pek chhuah a ni dawn a, Festival hi Aizawl Vanapa Hall-ah neih a ni ang.

K.Lalrinzuali, Tourism Secretary hova ṭhukhawm chuan Anthurium Festival zan khatna – October 28 zanah tlai dar 6 aṭanga dar 8 chhungin darkar hnih chhung tourism advertisement, Anthurium Festival 2018 aṭanga 2020 thlirletna, mipui aw, Tour Guide Training video, World Tourism Day 2021 video, video montage leh a dangte tarlan ni se, tiin an rel a. Dar 8 aṭanga dar 10 chhunga live prog-ramme hman turah khuallian atan Mizoram Chief Minister sawm ni se, an ti a. He programme-ah hian kût hawnna, zai, hnam lam, anthurium girls parade, dance choreography-te entir a ni ang a, hun khatna hman a nih hnuah zan dar 10 aṭanga dar 11 thlengin zaipawl zai te, tourism advertisement te, Tour de Hmuifang leh video clip hrang hrang chhuah chhunzawm a ni ang.

A zan hnihna, October 29 zanah chuan dar 6 aṭanga dar 8 thleng mipui aw, fasuar buhchil, jump rope, zan lai thla êng hnuai zai leh a dangte video clip hmanga entir a ni ang a, Live programme hi zan dar 8 aṭanga dar 9 thleng neih a ni ang. Tourism Minister Robert Romawia Royte chuan he hun hi a hmanpui ang a, Live programme-ah hian hnam lam, zai, costume parade leh lam inchawhpawlh, leh thil dang hmuhnawm tak tak thlir tur a awm dawn bawk a ni.

Anthurium Festival chhung hian Anthurium Garden Competition leh Anthurium Flower Arrangement Competition buatsaih ni se tiin an rel a, Vox Populi (mipui aw) chu bazar, sawrkar office, private office leh hmun hrang hrang aṭanga lakkhawm tum niin, TVleh social media kaltlanga pekchhuah a ni dawn bawk a ni.