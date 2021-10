CADC CEM atan Rasik Mohan Chakma lalut

Chakma Autonomous District Council (CADC)–a Chief Executive Member thar atan Rasik Mohan Chakma chu nimin khan lakluh a ni.

Borapansury MDC bial aṭanga thlan tlin Rasik Mohan Chakma hi CADC Art & Culture Hall, Chawngteah Lawngtlai DC, Dr Andrew H. Vanlaldika chuan rinawmna thu tiamtirin a la lut a ni.

CADC-a CEM Durjya Dhan Chakma chuan tun thla ni 3 khan Mizoram Governor hnenah CEM aṭanga banna a theh lut a, hemi hnua MNF Legislature Party Leader atana thlan, Rasik Mohan Chakma chu Governor-in October ni 9-a CADC CEM atana a pawm-pui hnuah nimin khan CEM thar hi lak luh a ni ta a ni.

Rasik Mohan Chakma chuan a thawhpui MDC ten a chunga rinna an nghat ngam chu lawmawm a tih thu leh a kaihhruai sawrkar tur an ring ngam chu a lawm tih a sawi a, tun hnaiah CADC chhungah thil fello a tam tih sawiin dik taka rorel an mamawh a, member te pawh dik taka awm turin a chah a ni.

CADC CEM atana lakluh tak Rashik Mohan Chakma hian CEM ṭum hnih a chelhna a ni a, tihian, tuna CADC sawrkar dinglai-ah hian a lo chelh tawh a ni.