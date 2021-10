Chanchinthar tawi lawrkhawm (8.10.2021)

Hri kai 2700 tling tawh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 58 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 2713 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 51 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2163-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hetihlai hian nizan hmasa dar 10:20 khan Serchhip DCHC-a enkawl lai, R.Vanbuka (71), Thenzawl chu a boral a, heti hian Serchhip district-a hri kai hmuhchhuah boral chu mi 6 an ni tawh a, tunah hian enkawl lai mi 543 an la awm mek a ni.

Serchhip PS OC boral

Serchhip Police station OC ni mek Lalthanpuii Hnamte chu nizan hmasa dar 8:15 khan Aizawla Ebenezer Hospital-ah kawchhunga thipût vangin a boral a, nimin khan Republic Veng, Aizawlah vui liam a ni.

Assembly Speaker-in hri kai

Mizoram Legislative Assembly Speaker Pu Lalrinliana Sailo, a nupui leh fapa nen COVID19 hri an kai tih hriatchhuah a ni a. Amah leh a fapa hian symptoms an nei lo a, Home Isolation-in inlamah a inenkawl dawn a ni.

Power supply awm loh vangin hna khaihlak nasa ti

Serchhip District Transport Officer chuan tunlai hian power supply mumal loh vang leh an department Generator hun rei tak Directorate lama siam tura an thawn a rawn kir mai theih si loh avangin office hna a kaihlak nasa tih a sawi a, mipuite hriatthiamna a ngen a ni.