Serchhipa PSA Oxygen Plant bun thar Prime Minister-in a hawng

Nimin khan Mizorama PM CARES Fund sum hmanga 250 Litres per Minute PSA Oxygen Plant 14 bun tharte chu Prime Minister Narendra Modi chuan internet kaltlangin ramchhung hmundanga mite rualin a hawng a, heng zingah hian Serchhip District Hospitala bun thar Oxygen Plant pawh telin, hemi pual hian Serchhip Hospital tualah Health Minister Dr. R.Lalthangliana hovin hun hman a ni.

Prime Minister chuan zing dar 11-a a hawnna hun a neih hma deuhvin Serchhipah hian PSA Oxygen Plant thar hawnna pual inkhawm tawi lo buatsaih hmasak a ni a, he hunah hian Dr. R.Lalthangliana chuan PSA khawl thar dahna hmun chu hawngin a fangkual a, chumi hnuah inkhawm tawi buatsaih zui a ni.

Minister chuan hriselna lama hmanrua leh thawktu kan mamawhna a pung nasa hle a, hmanrua leh khawl pawimawhte hi lam hla tak aṭanga phurh thlen ngaite an ni ṭhin a, a bunna turah mamawh dang tam tak a lo ṭul ṭhin nen, chawpchilh leh rang taka thil kal pui a har chang a awm a, hei hi mipuiten min hriatpui a ṭul hle a, sawrkar hmalakna a nih vang ngawtin thawkleh khatah thil a tih fel rum rum theih vek bik lova, hun kan mamawh thin a ni, a ti.

Dr. R.Lalthangliana chuan sawrkarin hri dona kawnga hma a laknate chu hripui lên lai leh a reh hnu pawha kan ramin khuarei thlenga a ṭangkaipui tur a tam hle tih a sawi a, District tina RtPCR dah turte leh, Serchhip leh District danga hawn mek Oxygen khawlte leh hmalakna dangte chu hripui a reh hnuah pawh an ṭangkai chhunzawm hle zel dawn tih a tarlang a ni.

Minister chuan, PM Cares Fund atanga din district hrang hrang leh ZMC leh Cancer Hospital, a vaiin khawl thar 14 zingah Prime Minister zahawm takin Serchhip Hospital ami a hawn atana a rawn thlang chat mai chu ropui a tih thu a sawi a, Mizoram hmun hrang hranga PSA Oxygen Plant hawn thar 14 te Oxygen siam theih belhkhawm chu 6550 Litres per Minute (lpm) zet a nih thu a tarlang bawk.

Hripui len hnuah ZMC ah damlo Khum nasa taka tihpun a ni tawh a, ICU 13 chauh awm thin pawh 34 ah tihpun niin, Aizawl Civil Hospital ICU pawh nasa taka tihlen niin kuminah la tihlen belh leh tum a ni a, heng kan ICU te hi tunlai khawl thar tha ber berte nena thuam an ni. Mizoram sawrkarin Health Infrastructure tihhmasawnna lama hma a lakna te chu a lian hlawm hle a. World Bank aṭangin cheng vaibelchhe 280 hmuh a ni a, chu chuan Mizoram Health Infrastructure Strengthening thawh chhoh ṭan mek a ni a ti a, Japan International Funding Agency aṭangin cheng vaibelchhe 500 hmu lehin, chu chuan Cancer Superspeciality Hospital din a ni dawn tih a sawi bawk a.

He hun hi Dr. Lalnunhlima Khiangte, DMS charge la mektuin a kaihruai a, Covid-19 hripui len hma chuan Serchhip District Hospital hian Oxygen hi a burin Aizawl lama mi an phur mai ṭhin a, thla khatah vawi thumte an kal ṭhin tih a sawi a, hripui len hnuah 80 Litres per Minute bun a ni a, chu chuan nasa takin a chhawk a, tuna 250 Litres per Minute hawn a ni ta chuan mamawhte a phuhruk ṭhat hle an beisei tih a sawi a, nimina hawn tak 250lpm PSA Plant chu a khawl ni 19 September, 2021-ah a rawn thleng a, chumi thla vek ni 25-ah hman theihin bun fel a ni a, khawl bun fel ran theih nan bawrhsap Kumar Abhishek leh P&E lama thawktute an hah hle tih sawiin, a bun zo fel hmasa an nih avang hian PM Office hian virtual-a a hawn zinga tel turin a rawn thlang anih te pawh kan ring a ni, tiin hma an lak dan tlangpui a sawifiah a ni.

He hunah hian bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan lawmthu sawiin a khar a, Prime Minister virtual Programme chu zawm zui nghal a ni.

Prime Minister virtual inauguration neih a nih zawh hian Dr. R.Lalthangliana chuan Serchhip Bazar building tihzauhna hnathawh (extension) a tlawh leh a, Minister hi R.Lalramnghaka, Secretary, Health & Family Welfare leh T.Lalhmangaihi, Director, DHME ten an rawn zui a, Serchhipa Health & Family Welfare a thawktute leh sawm bik officer leh media mi ṭhenkhatte an tel a ni.

Nimina Serchhip ruala Mizorama PSA Oxygen Plant hawnte