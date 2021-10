DC-in bawlhhlawh sawngbawlna tur tlawh

Nimin tlai khan Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Chhiahtlang daia UD&PA Department-in bawlhhlawh ṭawih thei leh ṭawih thei lo an sawng-bawlna hmun tur Solid Waste Management Centre an dinna tur a tlawh

Chhiahtlang daia Solid Waste Management Centre dinna hmun tur hi UD&PA-in Rs.5,30,000/- in a lei fel tawh a, a panna tur kawng laih tawh niin, bawlhhlawh ṭawih thei leh ṭawih thei lo bakah Plastic thliar hranna tur siam vek a ni dawn a, chumi atan chuan Segregation Platform siam tur a ni a, he hmunah hian Plastic her sawmna khawl Plastic Shredder bun tel tura hmalak mek niin, Plastic Shredder hi District Bawrhsap hmalakna in UD&PA kutah hlan fel a lo ni tawh bawk a ni.