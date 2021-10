Hnahthial District-ah raltlan 2200 awm tling

Hnahthial District-ah nimin thleng khan raltlan 2,200 awm tling tawh.

Disrict Bawrhsap office chhinchhiah danin nimin khan Hnahthial District chhungah Myanmar buaina avanga mahni sahimna zawng mi 5 an luh belh a, heti hian Hnahthial District chhungah Myanmar raltlan mi 2,200 an tling ta a, an zingah hian chhungkaw 379 an tel a, khaw hrang hrang 11-a raltlan awm dan chu Thingsai-ah 894, Cherhlunah 168, Bual-pui ‘H’ 151, Ngharchhip-ah 162, New Ngharchhip-ah 439, Tarpho-ah 92, South Chawng-tui-ah 25, Khawhri-ah 68, Tuipui ‘D’-ah 35, South Van-laiphai-ah 8 leh Hnahthial-ah 158 an awm mek a ni.