Hnahthial DC office chhinchhiah danin nimin khan Hnahthial District chhungah Myanmar buaina avanga mahni sahimna zawng luh belh an awm lova, pakhat Myanmar-ah a kir zawk a. Hnahthial District chhungah Myanmar raltlan mi 2,234 an awm mek a, heng zingah hian chhungkuaa awm 390 an ni a, Myanmar aṭanga raltlante hi haw hrang hrang 11-ah an awm a, nimin khan Hnahthial Electric Branch YMA te chuan raltlan chenna tur sak hna an thawk ṭan a ni.