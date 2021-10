Keitum khuaa hmun thenkhat Restricted Area-ah puang

Keiṭum khuaah Covid-19 hri kai hmuhchhuah a ni a. Covid-19 hri darh thei dinhmunah a din avangin Chief Medical Officer, Serchhip nena inrawn chungin Serchhip District Bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan nimin tlai dar 5 aṭang khan thu leh awm hma chu Keiṭum khuaa hmun ṭhenkha chu hmun khuahkhirh bik (restricted area)-ah a puang.

District Bawrhsapin Restricted area-a a puanna hmunte hi Keiṭum Venglai, Sikulpui leh Field Vengte niin, hemi huam chhunga cheng zawng zawngte chu mahni inah inkharkhip vek tura hriattir an ni a, Restricted area huamchhunga dawr neite hawn phal a ni lo a, rikrum leh hmanhmawh-thlak thil ṭulah chuan VLTF remtihna leh Sawrkar dan siamsa zawm tur a ni tih a tarlang a, he khuahkhirhna hian Executive Magistrate, Health Department, Police leh Fire & Emergency Services, Public Health Engineering Department, Power & Electricity Department, Exicse & Narcotics Department-te a hnathawk, Restricted Area duty neite leh Deputy Commissioner Serchhip emaw Sub-Divisional Officer (Sadar), Serchhip emaw in a bika phalna a pekte chu a huam lo tih a tarlang.

Tupawh he khuahkhirhna thupek bawhchhia apiang chu Sec. 188 IPC hmang a hrem theih an ni tih a tarlang bawk.