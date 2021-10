Serchhip District Sanitation Task Force thukhawmDistrict Sanitation Task Force thukhawm

Nimin khan Serchhip DC Conference Hall-ah District Sanitation Task Force chu an Chairman Kumar Abhishek, IAS hovin an ṭhukhawm a, Mizoram khawpui fai inelna, 2021 kal meka hmalak dan turte an ngaihtuah.

Kumar Abhishek chuan khawpui fai inelna endiktuten December thla velah min endik turah kan ngai a, hmalakna hrang hrang awmte thawh nan thla khat vel hun la nei ang kan ni a, hemi chhung hian mawhphurhna neitu zawng zawng theihtawp chhuah ṭheuh kan tum ang a. Mipuite pawhin theihtawp chhuaha faina lamah hma kan lak a pawimawh hle dawn a ni, a ti.

Mizoram Khawpui Fai Inelna, 2021 hi October thla tir aṭanga kalpui ṭan kha niin, District Hqrs. inelna te, Notified Town fai inelnate a awm dawn a, he inelna endik dan tur chi hrang hrangte chu nimin khan uluk taka zirho a ni a, a taka kalpui dan turte uluk taka sawiho nghal zel niin, mawh-phurtu turte pawh a theih chen chen inruat nghal a ni.

Meeting-ah hian Lalmuansanga Ralte, Addl. DC, Amol Srivastava, IAS, SDO, Thenzawl leh member dangte an tel a ni.