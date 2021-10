Mizorama science zirna tihhnasawn dan tur zirhona buatsaih

Nimin khan Human Resources Development Board, Mizoram Science, Technology & Innovation Council (MISTIC) leh Mizorama Science Society hrang hrang – Mizo Academy of Science(MAS), Mizoram Science Society (MSS), Science Teacher Association of Mizoram (STAM) te ṭangkawp chuan Education Conference Hall, Treasury Square, Aizawlah ‘Workshop on identification of hard spot in Science subject for Middle School and High School in Mizoram’ an buatsaih a, he hun hi School Education Director James Lalrinchhana leh Chief Scientific Officer H. Lalsawmliana ten an hmanpui a ni.



Worksop hawnnaah hian James Lalrinchhana, Director, School Education chuan thu sawiin Mizorama Science zirna kaihhnawih department, Science Society te leh official te platform pakhata Mizorama Science zirna hmasawn nana hna thawk thei tura an intelkhawm chu ropui a tih thu sawiin, thawhhona ṭha ‘convergence’ neih kawnga hmalakna pawimawh leh hlu tak a ni a, zirlaite tana ṭangkai thei tur ang bera ṭhahnemngai taka ngaihtuahna seng turin kalkhawmte a sawm a ni.



H.Lalsawmliana, Chief Scientific Officer, MISTIC pawhin thusawiin hun kal leh zel turah line department leh science Society hrang hrangte nen thawhhona ṭha zawk neih zel theih a beisei thu a sawi a. MISTIC chuan science zirna chawikan kawngah hma a la reng a, zirlaiten classroom zirna piah lama science tuina leh hriatthiamna an neih theih nan programme hrang hrang a buatsaih ṭhin tih a sawi bawk. Science community ṭha neih theih nan ngaihtuahna senga thawkho zel turin Workshop chhimtu zawn zawngte a sawm bawk a ni.



He workshop-ah hian Mizorama Middle School leh High School science zirlaibua topic harsa zualte thlanchhuah a ni ang a, heng topic atan hian zirtirtu leh zirlaite puitu tur ICT Tools siamchhuak turin Human Resources Development Board in a ṭul angin hma a la chhunzawm leh dawn a ni.



He Workshop hawnna C.Lalduhawma, President, Mizoram Science Society kaihhruaiah hian Department official, subject expert, textbook writer leh zirtirtu thlan bikte an tel a ni.