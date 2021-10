Raltlante High School leh Higher Secondary School-a zir chhunzawm phalsak

Mizoram Board of School Education chuan a hnuai ami ang hian raltlan zinga High School leh Higher Secondary School zirlaite tan Mizorama zirna chhunzawm phalsak a nih thu leh hmalak dan tur hriattirna a tichhuak.



MBSE-in hriattirna a tihchhuahah chuan Myanmar ram buaina avanga Mizorama raltlan zingah High School leh Higher Secondary School-ah zirlai eng emaw zat an awm a. Mizoram sorkar remruatna angin heng zirlai raltlante hi Mizoramah zirna chhunzawm phalsak an ni tih a tarlang a.



MBSE dan dinglai angin zirlai zawng zawngin Registration tih vek tur a ni tih tarlangin, Raltlan zirlai nei school-te chu a rang lama hma la tura hriattir an ni a, tuna an raltlanna khua/venga Local Council/Village Council/YMA/YLA/MTP Chairman emaw President emaw hnen aṭangin raltlan an ni ngei tih hriatpuina lehkha thil telin Registration form-te hi MBSE Office, Aizawl-ah emaw MBSE Regional Office, Lunglei-ah emaw Head of Institution kaltlangin thehluh tur a ni a, an zirna tilang thei document awm ang angte thil tel vek tur a ni a. Chutiang nei lote dilna chu a bika ngaihtuah a ni dawn a ni.



Registration dilna form hi November ni 10, 2021 thleng thehluh theih a ni dawn a, hemi hnuah chuan eng dilna mah pawm a ni tawh dawn lo a ni.



Registration fee hi Higher Secondary tan Rs.200 niin, High School tan Rs.100 a ni a, Registration dilna form hi MBSE official website www.mbse.edu.in -ah download theih a ni.