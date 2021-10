Nurse hna lakah tihsual palh a awm a nih pawhin mipuite hriatthiamna kan ngên:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthanglianan Zoram Medical College (ZMC)-a nurse 50 te chu rikrum thila lak tak meuh meuh an nih avangin tihsual palh a awm a nih pawhin mipuite hriat-thiamna an ngen tih a sawi.

He thu hi nimina Zoram Medical College (ZMC) Dedicated COVID Hospital-a Intensive Care Unit (ICU) ward thar, khum 10 awmna a hawnnaah Health Minister chuan a sawi a, Covid-19 first wave-ah khan ICU khum 12 neiin, second wave atana theihtawpa an inpuahchahnaah khum 21 siam belhin khum 34 an nei ta tih Health Minister chuan a sawi a, Mizoram dinhmun hetiang hi a nih tak avangin ICU khum a indaih lova, nitin nunna chân leh damlo serious an pun tak zel avangin hmanhmawh takin ICU khum 10 dah belh turin ṭan an la tih a sawi a, Emergency meeting-te neiin, a thawk tur nurse 50 lâk belh an rawt a, meeting zawh tukah advertisement an tichhuak nghal a, rei pawh rial thei lovin interview an ti nghal rum rum lo thei lo tih sawiin, indo laia sipai lak ṭul ang deuh kha an dinhmun a nih avangin formality pawh an zawm hman lova, ICU peihfel ruala nurse te luhtir a ngaih tawh avangin written exam tihna hman pawh a awm lo a ni, a ti.

Interview Board 5 siamin, Board tinah DP & AR, Nursing Council leh Doctor aiawh mi 1 ṭheuh an awm thu leh ni 4 chhung interview chu neih a nih thu a sawi a, tihsual palh a lo awm palh a nih pawhin rikrum thil tak meuh meuh a lak an ni tih mipuite chu hriatsak tura a duh thu sawiin, tihsual palhah hriatthiam an dil tak meuh tih a sawi.

Minister chuan ICU-a thawk tur specialist daktawr pawh 3 sawrkarin lak a phalsak leh tih sawiin, ICU-a duty daktawrte an lo positive ve chang a awmin a thlakna turah an mangang ṭhin hle tih a sawi a, Finance Department changtu Chief Minister-in hriatthiamna thui tak nen kawng hrang hrangin ruahmanna a siamsak ṭhin thu sawiin, a chungah Health department changtu Minister a nihna angin lawmthu a sawi tih a tarlang bawk. ICU ward thar khum 5 – 10 inkar awm theihna tur pawh ruahman mek a nih thu Minister chuan sawiin, reiloteah a hman theih an beisei thu a sawi bawk a ni.

ZMC-a ICU Ward thar hawn hi tuna ICU leh SICU ward hman lai mek chungah a awm a, ICU khum pakhat hian 250 sq. feet a awh a, LG Company in an pek A/C dah vek niin, donning/doffing area a awm bawk a, ICU khum tinah hian air mattress dah vek niin, Oxygen Plant atangin oxygen pipeline thlunzawm veka ni bawk. Japan sawrkarin Ministry of Health & Family Welfare kaltlanga a rawn pek Phillips ventilator tha chi viuah vek ni bawkin, Cardiac Monitor dah vek a ni a, infusion/syringe pump 30 awmin, suction machine vuah vek a ni bawk a, heng bakah hmanraw dang neuh neuhte nen ICU khum pakhat hian cheng nuai 5 hû a keng tel ṭheuh a, ICU buatsaih nan hian Mizoram sawrkar chuan cheng nuai 39 a seng bawk a ni.

Bialtu MLA Prof F. Lalnunmawia pawhin thu sawiin ZMC chu a bial chhunga awm ni mahse, Zoram pumin an chhawr thu a sawi a. COVID hripui leng karah mipuiten an hmang tangkai hle tih sawiin mipuite mamawh ICU hetiang zat an hawng thar thei chu a lawm takzet niin a sawi a ni.