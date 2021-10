ODF Plus-a inpuang khua S.Maubuang endik

Mizoram aṭanga ODF Plus-a inpuang hmasa ber, S.Maubuang khua chu nimiin khan Aizawl District Water and Sanitation Mission chairman Dr. Lalhriatzuali Ralte, IAS hovin Inspection Team-in tlawhin an enfiah a, plastic dahkhawlna hmun, choka leh bathroom thli mumal tak leh vantlang tana hnawksak lo inpaihna a awm leh awm loh te, ṭawih thei paihna compost pit in tinah a awm loh pawhin hman ṭawm theiha a awm leh awm loh te, khawchhungah fai inzirtirna wall painting 5 tal a awm em tih leh thildangte an enfiah a ni.