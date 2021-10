Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 51 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 2655 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 31 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2144-te chuan hri kai enkawl-na hmun an chhuahsan tawh a, Serchhip district-a hri kai hmuhchhuah boral chu mi 5 an ni tawh a, tunah hian enkawl lai mi 535 an la awm mek a ni.