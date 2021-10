Serchhip District-ah hri kai 3000 chuang ta

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 89 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 3002 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 31 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2414-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hetihlai hian nizan hmasa dar 9:45 khan Serchhipa Dedicated Covid Health Centre (DCHD), Tarpitlanga enkawl mek, C.Lalchuailovi (86) Leisang Veng, Serchhip chu a boral a, October ni 2 khan hri a kai tih hriatchhuah niin hemi ni vek hian admit a ni a, amah hi natna dang nei tel a ni. Heti hian Serchhip District-ah hri kai hmuhchhuah boral mi 7 an ni tling tawh a, tunah hian enkawl lai mi 580 an la awm mek a ni.