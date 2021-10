Serchhip District Hospital-a nau piang thar hmeichhiate hnenah lawmpuina hlân

Nimin, International Girl Child Day lawm nan Serchhip District Hospitala nau piang thar hmeichhiate hnenah lawmpui thilpek hlan a ni.

December 19, 2011 khan United Nations General Assembly chuan ni 11 October hi International Girl Child Day atan a lo puang tawh a, Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) Serchhip District pawhin kumtin he ni hi a hmang ṭhin a ni. Kumina he ni lawmna pual hian Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) Project Management Unit aiawhin VL Remruatpuii, District Coordinator leh Sarah Lalbiakliani, District Coordinator te’n District Hospital-a nau piang thar hmeichhiate hnenah hian International Girl Child Day denchhen hian lawmpuina, nausen mamawh leh naupang lawm tur thilpek an hlan a ni.