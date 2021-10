Zângnadawmna dilnaah Covid-19 vanga thi tih tarlanna Death Certificate thil tel tur

Mizoram sawrkarin Supreme Court thupek ni 30.6.2021 leh National Disaster Management Authority-in ni 11.9.2021-a lehkha a tihchhuah bawhzuiiin Covid-19 vanga thite zangnadawmna (Ex-gratia assistance) pek dan tur inkaihhruaina a siamah dilnaah Covid-19 vanga thiten zangnadawmna an dilna form-ah Covid-19 vanga thi a ni ngei tih tarlanna Death Certificate thil tel tur tih a tarlang.

Ex-gratia hi Covid-19 vanga thite laina hnai (next of kin) tan chauh dil theih a ni a, zângnadawmna (ex-gratia) hi Rs.50,000/- dil theih a ni dawn a, Covid-19 vanga thi, mi pakhat tan zel Rs.50,000/-pek theih a ni tih tarlan niin, heng sum hi state sawrkar-in State Disaster Relief Fund (SDRF) aṭangin a pe dawn a, diltu chuan mitthi laina hnai (next of kin) a ni ngei a ni tihchianna, mitthi chenna veng/khua local council/village council hriat-puina lehkha a nei tur a ni.

Ex-gratia hi State sawrkarin dilna form a duan sa hmangin District Disaster Management Authority (DDMA)/ Deputy Commissioner (DC) hnenah thehluh tur a ni a, Dilna form ah hian Covid-19 vanga thi a ni ngei a ni tih tarlanna ‘Death Certificate’ thil tel tur a ni a, Death Certificate chungchanga hriatchian tawk loh emaw vuivaina nei chuan Covid-19 vanga thi chên ṭhinna District Deputy Commissioner hnenah thlen tur a ni a, Mizorama chêng nghet (permanent resident) Covid-19 avanga Mizoram pawna thite laina hnai (next of kin)-ten mitthi chen ṭhinna District Deputy Commissioner hnenah dilna an thehlut thei ang tih tarlan a ni.