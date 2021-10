Serchhip District Veterinary Hospital hawngDistrict Veterinary Hospital hawng

Rural Infrastructure Development Fund – NABARD sum cheng nuai 90 senga sak, Serchhip District Veterinary Hospital, AH & Vety Complex, P&E Veng, Serchhipa mi chu nimin khan AH & Vety Minister Dr. K.Beichhua chuan a hawng.

Hawnna inkhawm, Hospital thar Training Hall-a buatsaihah Minister chuan hripui lêng kara sawrkarin theihtawp chhuaha hmasawnna hna a thawh zinga pakhat Serchhip District Vety Hospital hawn a ni thei chu Serchhip District mipuite a lawmpui thu a sawi a, Minister chuan tun hnaiah Dispensary 6 chu Hospitalah hlan kai an nih thu leh, Rural Animal Health Centre 35 chu Dispensary-ah hlan kai an ni tawh tih sawiin, hmalakna dang tam tak a awm bawk a ni, a ti.

Minister ṭawiawmtu C.Lalmuanpuia, MLA, Vice Chairman, Vety & Sericulture SEDP Board pawhin thusawiin, Dr. H.Laltlan-mawia, Director, AH & Vety in Technical Report a pe a, Veterinary Hospital satu (contractor) hi Malsawm Construction & Consul-tancy Service, Kulikawn, Aizawl an ni a, a building len zawng hi a dung feet 57 x 30 a ni a, R.Lalmakthanga, DVO Serchhip chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.