CM-in Union Home Minister hmu

Chief Minister Zoramthanga chuan Thawhṭanni tlai khan Union Home Minister Amit Shah chu Delhi a chennaah hmuin, Mizoram mamawh hrang hrang a thlen.

Chief Minister chuan Zokhawsanga Assam Rifles insawn chhuak tur chu har-satna hrang hrang avangin hun tiam chhunga an insawnchhuah hmanloh dan leh, hemi avanga khawpui chhunga hmasawnna ruhrel din tura lo ruahman tawh ṭhenkhat a tihkhawtlai phah thu a thlen a, Economy tih-hmasawnna atana hmalakna pakhat Bamboo development kalpui mek chu a hlawhtlinna atan link road a pawimawh thu leh, chumi chu siam tura sawrkar laipui ṭanpuina state-in a mamawh thu a sawi a, Economy kaihhnawih dang hrang hrang an sawidun bakah kum 1986 Mizo Accord sign a nih hnu a returnee-te tana in leh lo dinna tur puihna, housing assistance oek chungchang a sawipui bawk.

Amit Shah chuan CM-in a thil thlen hrang hrangte chu lo zirchianga, hmalak theih dan awm te ngaihtuah-in remchang hmasa bera sawidun pui leh a tiam a ni.

CM hian Gautam S. Bhattacharyya, Minister Counsellor, Deputy Head of Mission, Embassy of Sweden nen an inkawm bawk a, mahni sahimna zawnga Mizoram rawn lutte chung-chang leh bamboo development based industry chung-chang an sawidun a ni.