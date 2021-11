MZP hruaitu tharten an hmalakna tur sawi

Nimin khan Mizo Zirlai Pawl (MZP) hruaitu tharte chuan Aizawlah thuthar thehdarhtute an kâwm.

MZP President thar Lalnunmawia Pautu chuan MZP chu zirlai pawl a nih angin zirna an ngaih pawi-mawh ber dawn thu a sawi a, an hmalakna tur hrang hrangte tarlangin CADC huamchhunga awm Zofate Chawlhbuk -Borapansury-a mi Mizo sumdawng leh zin veivak tena chawlh hahdam nana an hman ṭangkai em em ṭhin chu a remchang hmasa bera tlawh an tum thu an sawi a. Tunhnaia NABARD pawisa puka, Mizoram School Education Department-in thing-tlang sikul tihchangtlunna tur hna an thawh mekah thil felfai lo tam tak awma an hriat thu sawiin, a chhuizui turin Committee an din thu leh, MZP Hqrs, Sub-Hqrs, Branch leh Hnampual hruaitute pawh an huam-chhunga sikulte lo endik a, lo chhuizui turin hriattîrna an tichhuak tawh a, tunkar chhungin report ṭheuhte chu Gen. Hqrs.-ah an thehlut ang a, a ṭul angin hma an lak zel tur thu an sawi bawk.

November ni 24 tlai dar 4 thlenga zirlaiten Scholarship 2nd Installment an la dawng lo a nih chuan Chief Minister Bangla kawtah lungawilohna lantir an tum thu an sawi a, tun scholarship second installment atan hian sum cheng Vaibelchhe 13 chuang sem tur a awm niin an sawi bawk.