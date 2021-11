CM leh ADB hotuten virtual meeting nei

Nimin tlai khan Chief Minister Zoramthanga chuan Asian Development Bank Senior Health Specialist Dinesh Arora nen virtual meeting an nei a, Mizoram hmasawnna tur atana pawimawh hrang hrang an sawiho a, ADB aṭanga state tan puihna awm thei hrang hrangte leh hmalak ngai lai te sawiho a ni.

Chief Minister hi State Planning Board Vice-Chairman H. Rammawi leh Adviser to Chief Minister (Technical) Er. K. Lalsawmvela te leh Planning Board Member Lalthansanga, Finance Commissioner Vanlal Chhuanga leh Finance Addl. Secretary Ramchuana-ten an ṭawiawm a ni