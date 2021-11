School Education Deptt. leh Reckitt & Plan India-ten thawhdunna thuthlung (MoU) ziak

Nimin chawhma dar 10:30 khan School Education Deptt. leh Reckitt & Plan India te chuan thawhdunna thuthlung (MoU) an ziak a. MoU hi Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS, Secretary, School Education Deptt chuan Mizoram aiawhin hming a ziah hnan a, Dr. Komal Goswami, Chief of Party, Reckitt chuan Reckitt & Plan India aiawhin hming a ziak thung a.He hunah hian Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS chuan Project tlangzarhna hun a nei nghal bawk a ni.

Reckitt & Plan India in a tum ber chu naupangten hrisel taka nun an hman theih nan te, mipui hriselna te, inremchenna kawngah te, inthlahchhawnna leh mipat hmeichhiatna kawnga inzirtirna a ni. He project in a tum ber pakhat chu naupangte theihna haichhuah kawnga nun kawng dik leh khawtlang inrelbawlna kawnga inhman tir leh tleirawlte nun kawng dik an zawhna kawnga khawtlang tana mi tangkai an nih theih nan inzirtirna a ni. He project hian North East State paruk te leh naupang nuai hnih te tana hmalak a ni.

Kum 2017-a Durex-in khawvel pum huapa mipat hmeichhiatna kawnga survey a neihna atanga Comprehensive Sexuality Education (CSE) hi tun thleng hian India ramah neih a la ni ngai lova, school Curriculumah tak ngial pawh telh a nih loh avangin zirtirtu te leh Nu leh Pa ten hemi chungchang hian naupangte an kaihruai thiam lova, inzirtirna pawh an kalpui thiam loh avangin naupangteah inkiltawihna leh inthlahrunna a nasa em em a ni. He project hi naupangte zirlai a tel ang chiahin kalpui theih tura ruahman a ni a, Offline leh E-Learning ang te pawha kalpui tura ruahman ani. Hetianga kalpui a nih chuan nasa takin naupangteah an harsatna a sukiangin, duhthlanna hrisel zawk an puitlin hunah an lo neih phah thei dawn a ni.



He thluthlung ziahna ah hian V. Ruatsanga, Joint Secretary, Pinky Zosangpuii, Deputy Secretary, Lalrinpuii Hnamte, Under Secretary, James Lalrinchhana, Director, School Education Deptt. te bakah Education Deptt. a officer te an tel a ni.