December thla chawhma lamah ‘Winter Festival’ buatsaih tum

Nimin khan Tourism Secretary K.Lalrinzuali hovin a pisaah ‘Winter Festival 2021’ neihdan tur rel a ni.

Tourism Secretary chuan hripui leng mek karah pawh Tourism department chuan a hmachhawp hrang hrang tihhlawhtlin hram a tum zel a, Covid-19 laka mipuite him nana sawrkarin SoP a kalpui mekte zawm chungin, fimkhur takin thla lehah ‘Winter Festival’ hi buatsaih tum a ni a ti.

K.Lalrinzuali chuan Tourism Department hmalaknate mipuiin an hlut sak thiam ṭhin a, Anthurium Festival neih zawh tak pawh chhimtu an tamin, virtual programme pawhin thlirtu a ngah hle tih sawiin, thla leh, December chawhma lama ‘Winter Festival’ buatsaih tur pawh hrileng karah mipuiten rilru tihthawvenna tur leh intihhlimna tur an mamawh em em a ni tih hriain Tourism department chuan Winter Festival neih theih ngei turin a inpuahchah dawn a ni a ti.

Winter Festival 2021 neih turah hian mipuite a zau thei ang bera an tel ve theihna tur intihsiakna chi hrang hrang – cake baking competition te, christmas decoration competition te, traditional food court, fashion show, obstacle course, photo booth, etc te huaihawt tum a ni.

He meeting-ah hian Tourism Director V.Lalengmawia leh Organising Committee Member officials engemawzat an tel a ni.