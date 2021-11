Football thuthang (19.11.2021)

@ Manchester United leh Chelsea chuan Borussia Dortmund aṭanga Erling Braut Haaland lakluh theih an beiseina tisang zual turin Haaland hi nakum nipuiah a release clause £64m-in a lei theih tawh dawn a, Real Madrid pawhin Norway forward kum 21 mi hian Premier League lam a pan negi dawn niin an hre tawh a ni. (Sun)

@ Real Madrid hian Chelsea, Manchester City leh Paris St-Germain-te nena inel turin Haaland bakah hian PSG France striker Kylian Mbappe, 22, pawh a hmatawng an neihsa Brazilian Vinicius Junior, 21, bula khel tura lak an tum dawn a ni. (AS)

@ Newcastle United chuan January thlaah hian Inter Milan aṭangin Netherlands defender Stefan de Vrij, 29, leh Croatia midfielder Marcelo Brozovic, 28,-te lakluh tumin ruahmanna an siam a, annni bakah hian Albania goalkeeper Thomas Strakosha, 26, pawh lak an tum bawk. (Times)

@ Paul Pogba agent chuan nakum nipuia a contract a hman zawh hmain January thlaah France midfielder kum 28 mi hian Manchester United a chhuahsan dawn nia ngaih theih turin ṭawngkam a nei. (Rai)

@ Chelsea chuan Leiceser City defender Wesley Fofana chu an ngaihven a, Manchester United pawhin French centre-back kum 20 mi hi lak tum mahse Chelsea dinhmun a ṭha hret zawk. (Foot Mercato)

@ Barcelona chu Chelsea forward Hakim Ziyech lakluh tum zingah an tel a, mahse Morocco international kum 28 lakluh an tumnaah hian Borussia Dortmund nen an inchuh a ngai dawn. (Sport)

@ Germany defender Antonio Rudiger, 28, chu Chelsea-in contract an zawrh hnuhnun berah a lungawi lo hle a, chawlhkar khata a hlawh tura a phut zat aia £60,000 zeta hniamin contract hi a zarwh a ni. (Bild)

@ Arsenal chuan France striker Alexandre Lacazette chu hun rei lote daih tur contract zawrh chauh an rilruk tawh a, kum 30 mi contract neih lai hi nakum nipuiaha a tawp dawn a ni. (Athletic)