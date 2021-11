District Sports Committee-in anmahni thuin Serchhip Sports Stadium enkawl hna thawk dawn

August ni 30, 2021-a Serchhip Sports stadium hawnna neih tawh, hawnna neih ruala a satu UD&PA department-in Sports & Youth Services department kuta an hlan tawh chu tun thlengin sawrkarin enkawltu mumal a la dah theih loh avangin Serchhip District Sports Committee (SDSC) chuan vawiin, November 1 aṭang hian an kutken tawh dawn tih sawiin, stadium hmandan tur inkaihhruaina pawh an duang nghal.

Inrinni khan Serchhip District MJA-te chu SDSC hian an office-a lengah sawmin hemi chungchang hi an hrilh a, SDSC chuan stadium-ah hian zing leh tlaiah infiammi leh infiammi ni lem lote pawhin intawllen nan an hmang hut hut ṭhin tih sawiin, enkawltu mumal tak dah turin Sports minister Robert Romawia Royte hnenah September 3, 2021-a Paragliding Take-off point a Integrated Tourist Circuit hawn ni khan an thlen tawh tih an sawi a, hetah hian sports minister chuan thla khat chhunga a enkawltu mumal dah a lo tiam thu SDSC-te hi a lo hrilh chungin thla 2 dawn a ral hnu pawha a la dah lo a, enkawltu mumal awm lo stadium chu humhalh ṭul an tihna avangin SDSC te chuan anmahni kutzala enkawl mai an tum ta niin an sawi.

Kumin August 30 khan UD&PA changtu Dy. Chief Minister Tawnluia chuan Internet (Virtual Inauguration) kaltlangin Serchhip Sports Stadium hi Aijal Club aṭangin a hawng a, he hunah hian sports director hnenah stadium hlanna lehkha pawh pek nghal a ni a. Serchhip-ah hian Sports department-in Office a la neih loh avangin District Sports & Youth Office charge latu Lalzikpuii, MCS kutah automatic-in a enkawl hna hi a awm zui nghal a, ani hnenah hian a hmang duhte pawhin dilna an thlen ṭhin a, mahse Sports deptt.-in mi leh sa an neih loh avangin Officer pakhat tan enkawl sen chi a ni lova, sawrkarin chowkidar pawh a dah theih si loh avangin SDSC-te hian thla 1-a Rs.8,000 hlawh turin Chowkider pawh chhawr nghalin an enkawl zui hrih dawn ta a ni.

Serchhip Sports Stadium hi sawrkar laipui aṭangin cheng vbc. 15.25 hmuh hmanga sak a ni a, synthetic athletic track phahna senso cheng vbc. 3.30 hi state sawrkar aṭanga hmuh a ni thung a, Synthetic Athletic Track hi 1.22m a zauin lane 5 siam a ni a, stadium hawn ni khan Dy Chief Minister chuan track hi a lane 6-na tur siam belh turin sawrkarin hma a la mek tih a sawi a ni.

SDSC SPORT COMPLEX STADIUM CHUNGCHANGA HRIATTIRNA.

Serchhip District Sports Committee chuan Sports Stadium enkawl hna chu a kut ken tawh dawn a. SDSC Sports Complex-a Sports Stadium hmang tur reng reng chuan November 2021 atang hi chuan Serchhip District Sports Committee ah dil thin tawh tur a ni.

Serchhip District Sports Committee remtihna lo chuan tumahin a hman theih loh ang.

A dilna chu SDSC Secretary Pu Vanlalhruaia (9402111776) hnenah thlen thin tur ani ang.

Tin a hnuaia inkaihhruaina ang hian kal tur a ni a, zawm ngei tur a ni ang.