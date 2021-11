Football thuthang (20.11.2021)

@ Villareal chuan January thlaah Netherlands winger Arnaut Danjuma lei dilna zawng zawng hnar an tum a, Liverpool chuan ex-Bournemouth forward kum 24 mi hi an la melh reng a ni. (Football Insider)

@ Manchester United chuan an manager Ole Gunnar Solskjaer thlak tumin ruahmanna an siam ṭan a, lak an tum zingah Leicester City manager Brendan Rodgers chu an duh ber. (Manchester Evening News)

@ Real Madrid coach Zinedine Zidane chuan Manchester United-in an ngaihvenna chu bengkhawmin, season tawpah lakluh theih a ni dawn tih a sawi. (Bild)

@ Barcelona coach thar Xavi chuan France forward Ousmane Dembele chu chelh a duh. (AS)

@ Barca president Joan Laporta chuan Dani Alves an lakkir hnuah Paris St-Germain forward Lionel Messi, 34, leh Vissel Kobe midfielder Andres Iniesta, 37,-te lakkir pawh theih loh a ni dawn lo tih a sawi. (Marca)

@ Frank Lampard chuan Aston Villa manager hna thawk tur khan interview a hmachhawn a, hetihlai hian England-a a team-mate hlui, kar kaltaa Aston Villa-a Dean Smith thlaktu, Steven Gerrard chu a tam zawkin an duh zawk a ni. (Sun)

@ Germany goalkeeper Manuel Neuer chu Bayern Munich nen contract pawhsei chungchangah an indawr ṭan a, kum 35 mi hian kum 2025 thleng tal daih tur contract ziak a duh a ni. (Sport1)

@ Real Madrid forward Gareth Bale, 32, chua international break-a Wales team a zawm hnuah a inhliam a, chawlhkar thum bel chu field sir-a a ṭhut rih a ngai dawn. (Marca)

@ England Under-18 captain kum 17 mi, Sammy Braybrooke chuan Germany lam aṭangin ngaihventu nei mahse Leicester City tan professional contract a ziak dawn. (Athletic)