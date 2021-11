Hmarchhak state dang aiin Covid-19 hri vanga nunna chân Mizoramah an pung chak

Nimin chawhnu khan Health Minister Dr. R.Lalthangliana hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah Mizoram Covid-19 dinhmun thlirhona neih a ni.

Meetingah hian Mizorama Covid-19 hri kai thar an tlem tial tial tan ta nia lang chu hmasawnna lawmawm tak a nih rualin sample test hi natna lang chhuakah deuh chauh (symptomatic based) a kalpui a nih tawh avangin positivity rate a sang lo thei lova, inthlahdah mai a la hun lo tih sawi a ni a, tun dinhmunah India hmarchhak State dangte aiin Covid-19 vanga nunna chân kan pung chak zawk a, a hmaa keini aia nunna chân tam zingah Sikkim leh Arunachal Pradeh kan lehpel tawh a, mitthi kan neihte dinhmun zirchianin symptom neih hnu pawha in-test lawk lo leh vaccine la lo an tam hle a, hei vang hian mipuite hnenah zirtirna uar lehzual zawka kalpui a ṭhaa hriat a ni.

Mask vuah tura inzirtirna beihpui thlak “All Mask Campaign” kumin December ni 31 thlenga kalpui chhunzawm tur chungchangah uar lehzuala mipuite zirtirna kawnga ṭan lak a ṭul thu sawi a ni a, All mask Campaign-in thing-tlang khaw engemawzatah chuan awmzia a nei hle tih report a ni bawk.

IDSP Nodal officer Dr Pachuau Lalmalsawma report danin tun thla November ni 1 – 23 thleng Mizoramah Covid-19 hri kai mi 11,196 (mipa – 5119, hmeichhia – 6077) hmuhchhuah an nih thu tarlan a ni a, hri kai enkawl dam mi 7136 awmin, nunna chân mi 20 an awm a, hri kai hmuhchhuah thar zinga 6309 (56.35%) hian symptom an nei a, hri kai hmuhchhuah zinga 5670 (50.64%) hi Aizawl district-a mi an ni.

Dr. Pachuau Lalmal-sawma report-a a landanin, hri kai hmuhchhuah thar zingah hian kum 1 tling lo mi 114 an awm a, kum 1 – 10 in kar mi 1590, kum 11 – 20 inkar mi 2705, kum 21 – 30 inkar mi 1821, kum 31 – 40 in kar mi 1716, kum 41 – 50 inkar mi 1205, kum 51 – 60 inkar mi 902, kum 61 – 70 inkar mi 598, kum 71 – 80 inkar mi 349, kum 81 chunglam mi 187 an awm a ni.

Covid-19 vaccine hi Mizoramah chuan dose 12,65,203 pek chhuah tawh a ni a, 1st dose la hi 92% ni tawhin full dose la hi 78% an ni. Tar chak lo, damlo leh chhan hrang hrang vanga vaccine pekna hmun pan thei lote chu an inah kal chilhin vaccine pek anni a, first dose hi mi 695 hnenah pek tawh niin, full dose la mi 217 an awm tawh a ni.

Hunpui lo thleng turah mipuite fimkhur hle a ngaih thu tarlan a ni a, COVID Appropriate Behaviour zawm tha lehzual tura inzirtirna ngawrh lehzuala kalpui a tha tih a ni.

He hunah hian Aizawl Mayor Lalrinenga Sailo, Chief Secretary Dr.Renu Sharma, Addl Chief Secretary JC Ramthanga, DM&R Secretary Vanlalngaihsaka, Health Secretary R.Lalramnghaka bakah Aizawl bawrhsap, Health Department, DIPR, Home, ZMC hotute telin, IMA, MOT, MKHC leh Aizawl City Local Council Association aiawhte an tel bawk a ni.