Hnahthial District-a Raltlante ṭanpuina pe

Nimin khan Hnahthial District Raltlan Committee chuan Raltlan ṭanpuina chi hrang hrang an sem chhuak.

Nimina raltlan ṭanpuina an sem chhuah hi Buhfai bag 140, Thuamhnaw ip 50 leh Mutbu bag 30 niin, Thingsai, Bualpui, Nghar-chhip leh N.Ngharchhip-ah LPK 2-in an thawn a, heng bakah hian Hnahthial khawpui chhung, Tuipui leh Muallianpuiah te ṭanpuina hi an pe mek bawk.

Hnahthial District Raltlan Committee chuan anmahni kaltlanga raltlan ṭanpuina petute zawng zawng chungah lawmthu an sawi a, ṭanpuina pe zel tur pawhin mipui an ngen a, pawisa fai a tanpuina pe duh tan Mizoram Rural Bank Account No. 97012884509-ah pawisa a thun theih reng a ni.

Hnahthial DC office chhinchhiah danin nimin thleng khan Hnahthial District chhungah Myanmar raltlan mi 2,107 an awm mek a, an zingah hian chhungkaw 407 an tel a ni. Khaw hrang hrang 12-ah raltlan te an lut a, Thingsaiah 661; Cherhlun-ah 192; Bualpui ‘H’-ah 155; Ngharchhip-ah 170; New Ngharchhip-ah 462; Tarpho-ah 137; South Chawngtui-ah 25; Khawhri-ah 62; Tuipui ‘D’-ah 35, South Vanlaiphai-ah 8; Aithur-ah 14; Leite-ah 11 leh Hnahthial-ah 231 an awm mek a ni.