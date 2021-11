I&PR Minister hovin MJA member-ten National Press Day an hmang

Nimin, November ni 16 ka National Press Council of India din champha a nih angin ramchhung hmun dangte rualin Mizoram Journalists’ Association (MJA) Gen. Hqrs. pawhin nimin khan Press Club, Treasury Square, Aizawl-ah ‘National Press Day’ an hmang a, he hunah hian I&PR Minister Lalruatkima chu khuallian a ni.

National Press Day lawmna hun MJA Gen. Hqrs. President Zonun-sanga Khiangte kaihhruaiah khuallian Lalruatkima chuan Mizoram hmun hrang hranga chanchinbu mi leh media dang kaihhnawiha thawk zawng zawngte chu chibai bukin duhsakna sang ber a hlan tih a sawi a, Journalism chu inkaihhruaina ṭha tak nei, mumal taka din chhoh leh hna zahawm tak a ni tih sawiin, National Press Day-ah hian media person leh Journalist-te chu mipui beng an ni tih hre rengin, taima tak leh dikna nen hna thawk zel turin a chah a, Journalist-te tan Sawrkar a ding reng a, a la ding zel dawn a, chumi rual chuan Sawrkar hmalakna, hlawhtlinna leh policy-te pawh ṭhahnem-ngai taka puanzarsak a, sawrkar hmalakna a dik em tih vengtu pawimawh tak an ni tih hre reng turin a chah bawk.

Thu a sawi zelnaa I&PR Minister chuan Covid-19 hrilen avangin rampumah nikum atangin lockdown neih thin chuan ruahmanna neih sa, heng Parliamentary training te, Press tour leh a dangte chu thulh a ngai vek ta chu pawi a tih thu a sawi a. Hripui leng boruak a ziaawm chhoh zel leh hun ṭha a la inher chhuak zel turah beisei ila, heng ruahmannate pawh tihpuitlin ngei a nih tur thu a sawi a. Journalist-te pension scheme zirchiang tura Study Group din te pawhin uluk takin an bawhzui zel thu sawiin, Minister chuan Press Enclave chungchang pawh Covid hripui leng avangin duh angin a bawhzui chak theih loh chu pawi a tih thu a tarlang bawk.

Tunlai khawvelah media, a bik takin social media, a chak tawh em em a, heng hmang sual tur ven nan mainstream media-ten tun aia nasa zawka ṭan lak leh cho (compete) pha turin insangmar a ngai zel dawn a ni a ti a. National Press Day puala ‘Drugs Awareness Campaign’ an hman tur chu a pawimawh a tih thu leh ruihhlo do kawngah media-te ṭangkaizia leh ṭanlak a ṭulzia Minister hian a sawi bawk.

MJA Gen. Secretary Zohmingmawia’n report a pek hnuah MJA President hlui leh ex-officio Vanlalrema Vantawl chuan keynote address a sawi a. Thuthar thehdartute chu mi hnuaihnung zawkte thlavang hauh turte, aw nei pha ve lote tana awrawl chhuah tura beisei an ni a ti a. Kumin National Press Day-ah pawh hian khawtlangin kan buan mek ruihhlo chung-changah kan ram leh ngawl-veite dinhmun inhrilhhriat nan hman nise tiin MJA leh END te chuan ruihhlo tihrem kawngah mipui hnena thehdarh dan tur sawihona hun an nei thei chu a lawmawm hle a ni a ti.

National Press Day pualin ‘Drugs Awareness Campaign’ neih nghal a ni a, Peter Zohmingthanga, Asst. Commissioner, Excise & Narcotics Department chu Resource Person niin, tun dinhmunah Mizorama ruihhlo tawlh/zawrh dan leh ruihhlo hmangsualte enkawl dan tur chungchang chipchiar takin a sawi a, hei hi mediaperson-te nen an sawiho zui nghal a ni.