Tunhnaia Ai ruah surin kuthna-thawktute harsatna a siamsak

Zirtawpni kalta zan aṭanga ruahsur avangin Mizoram hmun ṭhenkhata loneitu leh kuthnathawk-tuten harsatna an tawk a, Serchhipah pawh Mat phaia thlasik thlai chingtute leh buh chingtute harsatna a siamsak.

Tun hnaia ‘Ai ruah’ sur chuan Mat phaia thlasik thlai chin bul ṭan mek, Zikhlum, Tomato, Bawkbawn, Broccoli leh thlai dang chi kui leh a ṭiak phun thar tawhte a tichhe nasa hle a, hei hian Serchhip Mat phaia thlasik thlai chin thar chhuah a tihtlem rin a ni.

Hetihlai hian Mat phai leileta buh chingtu ṭhenkhat-te pawh Mizoram hmun dang angin an buai phah a, amaherawhchu Mizoram hmun dang angin a tuartu erawh an tam lova, chhung kaw 5 aṭanga 10 vel chu an buhseng lai, tuiin a chim avanga buai phah an awm a, chhungkaw ṭhenkhat buh àt tawh, buh kunga dahfel deuhte leh àt lova a kunga la dingte an nih avangin a inkhai-thli hlawm a, hetihlai hian heng mite buh pawh hi ruahsurin buh a tihtlak nasat avangin buh bo thlau erawh a tam phah dawn tih an sawi a ni.

Hetihlaihian National Highway No 54 double lane by-pass laih mek avangin Hriangtlang khaw panna kawng chu hmun 3-ah kawng thlang lam min vangin lirthei eng chi mah kal thei lovin a chhia a, helai hmun hi kawng siamna tura ram lak tura compensation pekna a nih loh bawk si avangin, sial tlang leh mai tur chuan harsatna a awm rih a ni.

Tun ṭum Airuah sur vanga tui lian hi kumina lui tui len ber ṭum niin, fur lai ai pawhin lui tui a lian zawk a ni.