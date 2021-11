Kum 10 hnu pawha hmalakna mumal awm lo pawi ti

Tlabung khua tlawha thang mek Kolasib District MJA member-te chuan nimin khan Kawrpuichhuaha India leh Bangladesh-ten ramria insumdawn tawnna hmun atana an hman tur, Integrated Check Post (ICP) hmun tur an tlawh a, kum 2011-a lungphum phum tawh, kum 10 hnuah pawha hmalakna awm mumal lo chu pawi an tih thu an sawi.

ICP atana lungphum hi 2011 December ni 9 khan phum a lo ni tawh a, amaherawhchu hmalakna a chak lo hle a, tunah hian ICP hmun tur hungna (fencing) atan bul ṭan a ni chauh a ni.

MJA member-te ṭawiawmtu, Tlabung Progressive Society (TPS) hruaitute sawi danin ICP atan hian cheng vaibelchhe 1000 ruahman a ni a, a nihna tur anga peih a nih hunah chuan sumdawnna hmunpui lian tak a ni thei dawn a, tun dinhmunah BSF-te remtihna-in a theih ang angin Tlabung chhehvela chengte chu Bangladesh nen inkalpawhin, kawng tam takin an ṭangkaipui mek a, dan angin taka insumdawn tawnna kalpui an nghahhlelh thu sawiin, Mizoram hmasawn nan a pawimawh hle dawn a ni, an ti.

Kolasib MJA-te chuan tunhnaia Mizoram leh Assam ramri buai vanga Mizoram mamawh chi hrang hrang chawkluhnaah harsatna a awm ṭhin avangin Mizo mipuiten harsatna kan tawk fo ṭhin a, Bangladesh aṭanga Mizoram mamawh hrang hrang lakluhna tura hmalak mek chu Mizote harsatna sutkianna pawimawh tak a nih dawn avangin chak zawka hma lak ngei ṭul an tih thu an sawi a ni.