Lunglei NGO-ten vawiin thleng sawrkar an nghâk dawn

Lunglei Sub.Hqrs. YMA leh NGO hrang hrang kalkhawm chuan Chhimbial mipuite tana RT-PCR khawl bun chungchangah vawiin thlenga sawrkar aṭanga thu an hmu lo a nih chuan total bandh hmanga lungawilohna lantir an tum tih an sawi.



Lunglei Sub.Hqrs. YMA Vice President K.Lalfakzuala kaihhruaiin hmalak an tum zel dan hi thuthar thehdarhtute an hrilh a, Lalfakzuala chuan Covid-19 hripui a len avangin nunphung a buai a, tunah phei chuan a hri /hmuhchhuahna khawl RT PCR chu mitinin an rilruin an en ṭhuap a ni ber tawh a, hei hi hman ve theih ngei duhna a lian hle a ni a ti a. YMA pawhin fimkhur takin a thlir a, mahse loh theih lohna avangin inrawlh a ngai ta tih sawiin, All NGO-te nen rorelin Sub.Hqrs. YMA SEC-in October thla chhung ngeia he khawl hman a nih ngei theih nana thutlukna a lo siam tawh chu Mizoram sawrkarah thlen a ni a, mahse October thla a zo a, khawl ber hman a theih tak si lovah chuan sawrkar au eih turin NGO-te chuan ruahmanna an siam ta a ni a ti.



Ruahmanna an siam dan chuan vawiin, Zirtawpni thleng sawrkar ngaihchan nise, chhânna rintlak a awm loh chuan Inrinniah All NGO meeting neih nise, hetah hian Total bandh huaihawt dan tur ruahman a ni tawh ang a ti a. YMA chuan Total bandh hi huaihawt loh hram a duh a, tun dinhmunah chuan loh theih lohnain a nawr ta a ti a, he an hmalakna turah hian political party tinte lo in thiarfihlim se an duh tih a sawi.



Tun dinhmunah RT-PCR khawl dah lailawkna tur Zotlang Tourist Lodge ami chu sak zawh tawh niin, hripui lêng karah October thla chhunga an zo hman chu a satute chungah pawh YMA chu a lawm a ni a ti a. Hetihrual hian October thla chhung ngei a hman theih tura RT-PCR chhawpchhuah chu NGO-te thutlukna a ni tiin a sawi.



He hunah hian Lunglei Ṭhalai Pawl leh RT-PCR for chhimbial aiawhte chuan Building cheiṭhat nan ni 40 vel hun sawrkarin a hmang a, hetih chhung hian Khawl bun chungchangah hmalakna a awm lo hle a, a lungawi thlak tawh loh takzet a ni an ti.