Sawrkar laipui RD Secretary-in Serchhip District-a CRP-EP training chhuakte a kâwm

Nimin khan sawrkar laipuia Ministry of Rural Development Secretary Pu Nagendra Nath Sinha chuan India ram state paruk (6) a Start Up Village Entrepreneurship Programme (SVEP) hnuaia CRP-EP training chhhuakte kawmna hun leh Certificate hlanna hun a hmanpui.

He huna Certificate dawngte zingah hian Serchhip District SVEP hnuaia CRP-EP mi 14 an tel a, Mizoram bakah Rajasthan, West Bengal, Bihar, Gujarat leh Madhya Pradesh CRP- EP training chhuakte chu MoRD Secretary chuan video conferencing hmangin kawmna hun a nei a, harsatna an tawh dante leh an hmachhawpte a sawipui a ni.

He hunah hian H. Lalchhandami, CEO, Mizoram State Rural Livelihoods Mission chuan Mizoram team hi hovin SVEP Mizoram report a pe a. SVEP Serchhip District hnuaia CRP-EP te hian thingtlang sumdawnna nei 245 pui mekin loan pawh CEF loan nuai 48 leh Bank loan nuai 7 pek chhuah tawh a ni.

He hun hi Serchhip aṭang pawhin Malsawmtluanga, MCS, Project Director, DRDA Serchhip leh Stephen Auhmun, APO Serchhip te chuan NIC Video Conferencing hall aṭangin an lo zawm ve a. CRP-EP te Graduation Certificate hlanna neih nghal a ni.